У Львові виступить видатний піаніст Борис Блох

На сцені Львівської національної філармонії в рамках музичного фестивалю «Віртуози-38» відбудеться концерт усесвітньо відомого піаніста Бориса Блоха. Про це Львівському порталу повідомила прес-служба філармонії.

«Борис Блох постать справді унікальна – неможливо збагнути, як йому вдається поєднувати сольну діяльність із педагогічною та диригентською. І все це маестро робить блискуче: за плечима піаніста Бориса Блоха колосальний досвід виступів на найрізноманітніших світових сценах», – йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, музиканта радо зустрічають на всіх світових сценах, а зали на його концертах збирають аншлаги. У Львові Борис Блох виконає шедеври класичної музики – твори Фредерика Шопена, Ференца Ліста, Сергія Рахманінова.

Довідково

Одесит Борис Блох – лауреат багатьох міжнародних конкурсів, серед яких конкурс молодих виконавців у Нью-Йорку (І місце, 1976 рік) та Міжнародний конкурс ім. Ф. Бузоні у Больцано (І премія – Grand Prix Busoni, 1978 рік).

Після закінчення консерваторії й переїзду в 1974 році до США піаніст бере участь у міжнародних прослуховуваннях концертної агенції «Young Concert Artists», де отримує перше місце. У 1976 році Володомир Горовиць, прослухавши у виконані Бориса Блоха твори Р. Шумана, Ф. Ліста, Ф. Шопена, С. Рахманінова, високо оцінив талант і майстерність молодого музиканта. У 1977 році інший великий піаніст сучасності Артур Рубінштейн нагородив артиста срібною медаллю Міжнародного конкурсу свого імені в Тель-Авіві.

У 1978 році талановитий піаніст здобув перемогу на Міжнародному конкурсі ім. Ф. Бузоні у Больцано, де він отримав премію Ф. Бузоні (І премія). З 1985 року є професором Університету Мистецтв «Folkwang» (Essen – Duisburg)

Концерт відбудеться у суботу, 8 червня, об 18:00.