У Львові шукають найкращі україномовні видання місцевих видавництв

У Львові триває прийом заяв на участь у конкурсі найкращих україномовних видань львівських видавництв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.
За даними відомства, мерія оголосила конкурс на надання фінансової підтримки україномовному книговиданню у Львові у 2019 році. Заявки на участь у конкурсі приймають з 10 травня до 8 червня 2019 року включно. Подані на конкурс заявки розглядатиме конкурсна комісія з питань визначення найкращих книжкових україномовних видань львівських видавництв. До розгляду допускають видання за попередній календарний рік (2018 р).
Перелік переможців конкурсу — одержувачів грошової винагороди оприлюднюється на сайті Львівської міської ради впродовж 3-х робочих днів після заключного засідання комісії. Організатор конкурсу — управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.
Конкурс оголошено в таких номінаціях:
наукова література;
художня література;
науково-популярна література;
довідкова література;
дитяча література;
перекладна література.
Конкурс не підтримує такі види книжкових видань:
незавершені, багатотомні та серійні видання;
продовжувані та періодичні видання (наприклад, наукові вісники та збірники, записки наукових товариств тощо);
рекламно-інформаційна література туристичного спрямування;
збірники конференцій;
більш ніж одну книгу одного видавця, подану на одну номінацію.
Для участі у конкурсі необхідно подати повний пакет документів, згідно з переліком, наведеним нижче, через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради або поштовим відправленням за адресою: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада.
Переможці конкурсу отримують грошову винагороду з розрахунку:
50% коштів, визначених для номінації — за перше місце у відповідній номінації;
30% коштів, визначених для номінації — за друге місце у відповідній номінації;
20% коштів, визначених для номінації — за третє місце у відповідній номінації.
Із детальними умовами програми можна познайомитися за посиланням.
Андрій Котенський