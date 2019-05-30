У Львові шукають найкращі україномовні видання місцевих видавництв

У Львові триває прийом заяв на участь у конкурсі найкращих україномовних видань львівських видавництв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, мерія оголосила конкурс на надання фінансової підтримки україномовному книговиданню у Львові у 2019 році. Заявки на участь у конкурсі приймають з 10 травня до 8 червня 2019 року включно. Подані на конкурс заявки розглядатиме конкурсна комісія з питань визначення найкращих книжкових україномовних видань львівських видавництв. До розгляду допускають видання за попередній календарний рік (2018 р).

Перелік переможців конкурсу — одержувачів грошової винагороди оприлюднюється на сайті Львівської міської ради впродовж 3-х робочих днів після заключного засідання комісії. Організатор конкурсу — управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.

Конкурс оголошено в таких номінаціях:

наукова література;

художня література;

науково-популярна література;

довідкова література;

дитяча література;

перекладна література.

Конкурс не підтримує такі види книжкових видань:

незавершені, багатотомні та серійні видання;

продовжувані та періодичні видання (наприклад, наукові вісники та збірники, записки наукових товариств тощо);

рекламно-інформаційна література туристичного спрямування;

збірники конференцій;

більш ніж одну книгу одного видавця, подану на одну номінацію.

Для участі у конкурсі необхідно подати повний пакет документів, згідно з переліком, наведеним нижче, через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради або поштовим відправленням за адресою: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада.

Переможці конкурсу отримують грошову винагороду з розрахунку:

50% коштів, визначених для номінації — за перше місце у відповідній номінації;

30% коштів, визначених для номінації — за друге місце у відповідній номінації;

20% коштів, визначених для номінації — за третє місце у відповідній номінації.

Із детальними умовами програми можна познайомитися за посиланням.