У 2019 році на Личаківському цвинтарі відреставрують 10 надгробків

В цьому році на Личаківському цвинтарі планують будуть відреставрувати 10 надгробків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Лілії Онищенко, надгробки, які будуть відреставровані, мають високу мистецьку цінність. Роботи виконають українські і польські реставратори.

Цьогоріч буде відреставровано надгробки Марії Ауліх, Павла Кошалковського, Агати Старнскої, Сигизмунда Гораздовського, Ксавері Ягермана, Вільгельма Вигери, Едмунда Жиховича, Евеліни Карницької, Каєтана Яновського, Володимира Івасечки.

Фото: ЛМР