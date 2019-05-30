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На Львівщині взялися за розробку Стратегії розвитку регіону до 2027 року

Соломія Головіна

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У департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації відбулось засідання робочої групи «Екологія» з метою підготовки проектних ідей до проекту Плану заходів з реалізації Стратегії у 2021-2023 роках та розроблення проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської ОДА.

 

У рамках обговорення кожний учасник озвучив свої думки та  погляди щодо розвитку Львівської області.

Зазначимо, що однією з операційних цілей Стратегії є «Чисте довкілля», яка передбачає реалізацію ключових завдань у галузі екології.

Стратегія розвитку Львівської області на період до 2027 року має на меті збалансований регіональний розвиток Львівської області, підвищення якості життя та добробуту населення.

 

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