Сьогодні обіцяють повернути гарячу воду 62 будинкам у Франківському районі

Працівники ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюють над відновленням гарячого водопостачання всім споживачам у місті. Сьогодні, 30 травня, до кінця дня повернути гарячу воду обіцяють мешканцям 62 будинків у Франківському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Відтак сьогодні відновити подачу гарячої води планують до будинків на вул. Симоненка, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22; вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147; вул. Пулюя, 8, 12, 18, 33-А, 38; вул. Наукова, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 29, 43, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116.

«Вкінці минулого тижня ми розпочали відновлення подачі гарячої води до наших споживачів після гідравлічних випробувань. Станом сьогодні на ранок подачу гарячої води відновлено до понад 900 будинків. Процес відновлення подачі гарячого водопостачання триває», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Нагадаємо, гідравлічні випробування цьогоріч стартували у Львові 6 травня. Майже на місяць без гарячої води залишились мешканці 1300 будинків.