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Римо-католики проведуть у Львові процесійну ходу

Вероніка Рой

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Парафія святого Антонія римо-католицької церкви 13 червня проведе у Львові процесійну ходу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Парафія святого Антонія римо-католицької церкви у Личаківському районі Львова проведе 13 червня урочисту Службу Божу на честь св. Антонія. Меса відбудеться у сквері, що за костелом св. Антонія на вул. Заньковецької. Час проведення — 12.00−14.00 год. Опісля розпочнеться процесія вулицями Львова, яка триватиме до 14.30 год. За маршрутом ходи можливе ситуативне призупинення руху транспорту.

Зокрема, процесія йтиме вулицями Личаківського району: вул. Заньковецької (сквер, що за костелом св. Антонія) — вул. Лисенка — вул. Садовського — вул. Личаківська, та завершиться у сквері на вул. Заньковецької.

Також ще одна Служба Божа відбудеться у цьому ж сквері о 18.00 год.

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