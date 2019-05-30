Рада визнала «Пласт» Національною скаутською організацією України

Верховна Рада України підтримала проект Закону про державне визнання і підтримку «Пласту» – Національної скаутської організації України. За відповідне рішення проголосувало 228 народних обранців. Про це йдеться на сайті Ради, передає кореспондент Львівського порталу.

У пояснювальній записці закону йдеться про те, що закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України» розроблено з метою – створення сприятливої законодавчої бази задля підтримки і розвитку пластового (скаутського) руху в Україні та серед української діаспори в світі.

«Державне визнання і підтримка Пласту призведе не лише до більш динамічного розвитку організації в Україні та світі, формування десятків і сотень тисяч ціннісно-орієнтованих українських громадян-патріотів, але й сприятиме покращенню соціально-економічного становища в Україні. Адже кожен юнак і юначка, підготовлений у Пласті, ще до досягнення 18-ліття володіє набором компететностей, які дозволяють управляти, планувати і реалізовувати ефективні рішення тощо. Тобто саме тими компетентностями, яких так бракує для політичного та економічного розвитку України», – йдеться у пояснювальній записці.

«Прийняття Закону дозволяє законодавчо внормувати практики підтримки Пласту з державного бюджету України та бюджетів органів місцевого самоврядування, сприятиме формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого і спроможного покоління активних громадян України», – переконані ініціатори.

За словами одного із авторів закону, нардепа від Львівщини Ігоря Васюника, необхідно також на законодавчому рівні закріпити пріоритетне право членів «Пласту» на зарахування до навчальних закладів СБУ, Міноборони та Міністерства внутрішніх справ України.

«Відразу після Майдану я запропонував пріоритетне зарахування членів «Пласту» до навчальних закладів СБУ, Міноборони України та Міністерства внутрішніх справ України (законопроект №1169). Чому? Бо в силових відомствах України, нажаль, мало свідомих, патріотичних людей… інакше б сьогодні ми не мали такий низький рівень довіри до правоохоронної системи. Часто генерали, як і судді, забувають кому вони служать, забувають про присягу при кожній зміні влади. Тому якщо ми говоримо про перезавантаження влади, люстрацію в правоохоронній та судовій системі, то саме «Пласт» має потенціал для забезпечення державних інститутів працівниками з патріотичним вихованням та високою національною свідомістю», – зауважує політик.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як відомо, український «Пласт» – найбільша молодіжна організація в Україні і взагалі – найчисельніша скаутська організація на всьому пострадянському просторі, включно із країнами Балтії.

Варто також додати, що законопроект про «Пласт» не підтримали колишні регіонали. Зокрема жодного голосу не дала фракція «Опозиційний блок».

Хто як проголосував можна подивитися тут.