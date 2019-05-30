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Прикордонники затримали нелегалів з Бангладеш, які переплутати Францію з Україною

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 29 травня, прикордонники Мукачівського загону затримали двох громадян Бангладеш, які прямували з Сербії до Франції, але потрапили до України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

 

У повідомленні сказано, що до пункту пропуску «Дякове» прибув вантажний автомобіль іноземної реєстрації під керуванням громадянина Сербії.

Прикордонники під час перевірки помітили пошкоджений тент причепу. Вже при детальній перевірці з’ясувалось, що між вантажем переховується двоє невідомих. Чоловіки азіатської зовнішності зізналися, що є громадянами Бангладеш. Іноземці згодом розповіли, що із території Сербії намагались потрапити у Францію.

Наразі триває з’ясування усіх обставин правопорушення, а після притягнення до відповідальності,  за спробу незаконного перетину кордону, іноземців буде передано румунським правоохоронцям згідно з угодою про реадмісію.

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