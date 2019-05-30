Поліція розшукує 79-річного мешканця Золочівщини, який два тижні тому поїхав у Київ і пропав

У Золочівському районі правоохоронці розшукують безвісти зниклого 79-річного Богдана Копінського, який пропав майже два тижні тому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 15 травня близько 15.30 він поїхав електропоїздом в місто Київ та до теперішнього часу додому не повернувся. Чоловік є мешканцем села Ушня Золочівського району.

Був одягнутий в піджак та штани чорного кольору, сорочку чорного із жовтим кольором в клітинку, куртку шкіряну чорну, чорні туфлі.

Всім, кому що-небудь відомо про його місце перебування, просять повідомити за телефонами: 8 (265) 4-21-73, 4-22-73, 096-955-34-27 або 102.