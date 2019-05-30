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Новий Український правопис вступить у дію із 3 червня

Соломія Головіна

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У Міносвіти рекомендують із 3 червня почати застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

 

Як зазначається, 3 червня фінальний текст нової редакції «Українського правопису» буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

«З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», – зазначають у Міносвіти.

Водночас, як наголошується, зараз розробляється план імплементації нової редакції «Українського правопису». Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Нагадаємо, 22 травня Кабмін прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

Ілюстрації: УП.Життя

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