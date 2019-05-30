На відновлення брами на вулиці Степанівни витратили майже 60 тисяч гривень

На відновлення старовинної брами на вулиці Олени Степанівни витратили майже 58.4 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вхідну браму відновили у рамках програми співфінансування реставрації історичних дверей та брам Львова.

Як відомо, програма полягає у спільному фінансуванні робіт в пропорції мешканців (30%) та міської ради (70%).

Минулого року за допомогою цієї програми було відреставровано: вхідні двері будинку на площі Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вулицях Залізнична, 4, Павлова, 11, Котляревського, 15, Лисенка, 3 (дві брами), на. Кониського, 5, Архітекторській, 3 (відразу три брами), Чупринки, 46, Дорошенка, 22, Козланюка, 8, площі Ринок, 14,. Смольського, 3, а також металеві брами на вул. Головацького, 22, Котляревського, 45 та Лисенка, 33.

Також у місті діє нова програма співфінансування щодо реставрації вікон, проте лише у будинках, які є культурною спадщиною.

Фото:ЛМР