ОСТАННІ НОВИНИ

На відновлення брами на вулиці Степанівни витратили майже 60 тисяч гривень

Анастасія Пославська

|

На відновлення старовинної брами на вулиці Олени Степанівни витратили майже 58.4 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Вхідну браму відновили у рамках програми співфінансування реставрації історичних дверей та брам Львова.

Як відомо, програма полягає у спільному фінансуванні робіт в пропорції мешканців (30%) та міської ради (70%).

Минулого року за допомогою цієї програми було відреставровано: вхідні двері будинку на площі Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вулицях Залізнична, 4, Павлова, 11,  Котляревського, 15, Лисенка, 3 (дві брами), на. Кониського, 5, Архітекторській, 3 (відразу три брами), Чупринки, 46, Дорошенка, 22, Козланюка, 8, площі Ринок, 14,. Смольського, 3, а також металеві брами на вул. Головацького, 22,  Котляревського, 45 та Лисенка, 33.

Також у місті діє нова програма співфінансування щодо реставрації вікон, проте лише у будинках, які є культурною спадщиною.

Фото:ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...