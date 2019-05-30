На кордоні з Польщею почали зустрічати перші ретро-авто, які приїхали на «Леополіс Гран Прі»

У пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» почали прибувати перші автомобілі, які візьмуть участь у VIII Міжнародному фестивалі ретро-автомобілів «Леополіс Гран Прі». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

«Зокрема, прибуло шість машин з Литви. Серед них Б’юік 1931 року випуску, Ґатсон 1933. Також планується прибуття автомобілів французьких, німецьких, італійських, японських виробників тощо», – йдеться у повідомленні.

Загалом цьогоріч у Міжнародному фестивалі старожитніх автомобілів «Леополіс Гран Прі» візьмуть участь близько 200 екіпажів з України, Польщі, Литви, Австрії, Італії, США, Словаччини, Естонії, Чехії.

Митне оформлення екіпажів здійснюється у пріоритетному порядку.