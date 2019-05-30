Львів’ян кличуть на велике дитяче свято у реабілітаційний центр «Джерело»

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 6 червня у подвір’ї центру «Джерело», що на проспекті Червоної Калини, 86-А, для всіх охочих організовують масштабне свято «Я – супергерой». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Святкування розпочнуться о 10:00 і триватимуть до 12:30 год. У програмі свята – аніматори та різноманітні шоу, майстер-класи для різних вікових груп дітей, фотозона, спортивні розваги, квести, банси, локації зі смачною їжею та багато інших сюрпризів.

Під час заходу кожен зможе приміряти маску супергероя та переконатись, що справжні герої живуть просто серед нас. Свято проводять як для вихованців навчально-реабілітаційного центру, так і для усіх охочих діток. Вхід безкоштовний.

«Супергерої живуть серед нас. Ними може стати кожен! Наші таланти, вміння любити і приймати, творити добро кожного дня і є нашою силою! Цей захід покликаний все більше поширювати культуру прийняття у суспільстві, руйнувати будь-які стереотипи та бар’єри», – розповідають у «Джерелі».

Більше деталей можна знайти за посиланням.

Зазначимо, що навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснували у 1993 році батьки діток з інвалідністю товариства «Надія» та волонтери з Канади. У 2008 році за підтримки Львівської міської ради та у партнерстві з управлінням соціального захисту на базі «Джерела» створили Львівський міський центр реабілітації.

За 25 роки роботи центру допомогу отримали більше 7 000 дітей та молоді з інвалідністю. Сьогодні тут займаються 260 вихованців, ще близько 300 сімей, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку, отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги.