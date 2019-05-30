Біля Львова вантажний потяг збив 44-річного чоловіка

Вчора, 29 травня, близько 18:35 год., поблизу м. Пустомити, на залізничному перегоні «Глинна Наварія-Щирець» вантажний електропоїзд збив 44-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департмент цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється потяг травмував 44-річного мешканця м. Львова під час екстреного гальмування. Чоловік рухався у попутному напрямку поїзда та на звукові сигнали не реагував. Потерпілого із діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, перелом ребер» – госпіталізовано у Пустомитівську ЦРЛ. Обставини події встановлюються.