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41-річного чоловіка засудили за підрив фонтану у Бібрці

Вероніка Рой

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Золочівський районний суд засудив 41-річного чоловіка, який у жовтні 2018 року кинув гранату у фонтан в парку Національного Відродження у Бібрці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Того дня 41-річний місцевий мешканець напідпитку кинув у фонтан гранату РГД-5. Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів не постраждав, однак сам фонтан був пошкоджений. Сума завданих збитків становила близько 10 тис грн. Крім цього, зазначимо, що у рамках обшуку помешкання підозрюваного правоохоронці виявили марихуану», – йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду кримінального провадження обвинувачений повністю відшкодував збитки, щиро розкаявся та розпочав курс реабілітації від алкогольної залежності.

Враховуючи це, а також те, що на утриманні чоловіка перебувають малолітній син і батьки-пенсіонери, які є інвалідами, прокурор місцевої прокуратури уклав із ним угоду про визнання винуватості. Відтак, вироком Золочівського районного суду 27 травня затверджено цю угоду та визнано фігуранта винним. Йому призначено 4 роки позбавлення волі та визначено іспитовий термін – 2 роки.

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