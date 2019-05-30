41-річного чоловіка засудили за підрив фонтану у Бібрці

Золочівський районний суд засудив 41-річного чоловіка, який у жовтні 2018 року кинув гранату у фонтан в парку Національного Відродження у Бібрці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Того дня 41-річний місцевий мешканець напідпитку кинув у фонтан гранату РГД-5. Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів не постраждав, однак сам фонтан був пошкоджений. Сума завданих збитків становила близько 10 тис грн. Крім цього, зазначимо, що у рамках обшуку помешкання підозрюваного правоохоронці виявили марихуану», – йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду кримінального провадження обвинувачений повністю відшкодував збитки, щиро розкаявся та розпочав курс реабілітації від алкогольної залежності.

Враховуючи це, а також те, що на утриманні чоловіка перебувають малолітній син і батьки-пенсіонери, які є інвалідами, прокурор місцевої прокуратури уклав із ним угоду про визнання винуватості. Відтак, вироком Золочівського районного суду 27 травня затверджено цю угоду та визнано фігуранта винним. Йому призначено 4 роки позбавлення волі та визначено іспитовий термін – 2 роки.