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«Віртуози» на біс повторять «Феєричну Гуцулію»

Андрій Котенський

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У рамках 38-го міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози», що триває цими днями у Львові серця львів’ян підкорив неймовірний проект «Феєрична Гуцулія», який організатори вирішили повторити на біс. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської національної філармонії.

 

На одній сцені знову зійдуться гуцульські традиційні музики з Космача, Яремче, Замагори із виконавцями академічної школи – легендарним ансамблем «Високий замок». Музиканти спільно перенесуть слухачів у диво гуцульського фолку. До музики, що народжена вільними вітрами й красою гірських полонин, свободою та любов’ю до своєї землі! Пісні, що передавалася з покоління до покоління та надихала найвизначніших класиків!

Концерт відбудеться 6 червня о 19.00 у атмосферній ресторації «Пструг і Вино».

Вхід вільний.

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