У Жидачівському районі сильний дощ підтопив присадибні ділянки та господарства

Вчора, 28 травня, у Жидачівському районі через інтенсивні дощі відбулося підтоплення присадибних ділянок та господарств. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, о 18:03 в с. Ходорківці Жидачівського району відбулось підтоплення подвір’я та присадибної ділянки, рівень води 20 см. Рятувальники спільно з місцевим мешканцями прокопали рів для спустили воду. За допомогою пожежних багрів та лопат прочистили спускну трубу від сміття і залишків рослинності.

О 17:53 до рятувальників надійшло повідомлення що в с. Ятвяги та с. Юшківці Жидачівського району відбулось підтоплення, а саме:

с. Ятвяги – 7 приватних господарств, внаслідок чого підтопило 4 літні кухні та 3 господарські будівлі. Пошкоджено частково стіну в глиняній господарській будівлі на площі 10 кв.м, загинуло 16 курей;

с. Юшківці – 2 господарські будівлі та 6 присадибних ділянок.

У даних населених пунктах вода зійшла самостійно, рятувальниками роботи не проводились.