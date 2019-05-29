У Славському потяг насмерть переїхав 61-річного чоловіка

У селищі Славське, що у Сколівському районі Львівщині, ремонтний потяг насмерть збив 61-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 29 травня, близько 10.20 у Сколівський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селищі Славське ремонтний потяг наїхав на чоловіка. Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 61-річний місцевий мешканець. Встановлюються обставини та вирішується питання правової кваліфікації події.