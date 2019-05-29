ОСТАННІ НОВИНИ

У Славському потяг насмерть переїхав 61-річного чоловіка

Вероніка Рой

|

У селищі Славське, що у Сколівському районі Львівщині, ремонтний потяг насмерть збив 61-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, 29 травня, близько 10.20 у Сколівський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селищі Славське ремонтний потяг наїхав на чоловіка. Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 61-річний місцевий мешканець. Встановлюються обставини та вирішується питання правової кваліфікації події.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...