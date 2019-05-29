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У річках Львівщини очікується підйом рівня води

Вероніка Рой

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Мешканців Львівської області попереджають про підйом рівня води у річках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

У зв’язку з очікуваними значними дощами та зливами впродовж 29 – 30 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м, мiсцями на окремих дiлянках до 2 м. Мiсцями початковий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв.

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