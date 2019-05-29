У Львові відремонтують сквер біля Палацу залізничників

Сьогодні, 29 травня, сквер біля Палацу залізничників у Львові буде відремонтовано. На місці фонтану, що не діє, облаштують клумбу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Нещодавно відбулася зустріч із керівником Палацу та інженером «Львівської залізниці», відтак узгодили, що ремонтуватимемо сквер, розпочнемо зі сходів у бік вул. Городоцької. Також ми спілкувалися з керівником ЛКП «Львівсвітло», відтак скерували йому листа щодо ремонту зовнішнього освітлення, і на місті діючого фонтану плануємо облаштувати клумбу», — розповів голова Франківської РА Орест Тимчишин.