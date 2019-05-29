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Спортивний клуб «Львів» завершив сезон

Анастасія Мельник

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Спортивно-баскетбольний клуб «Львів» завершив баскетбольний сезон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської федерації баскетболу.

 

Зокрема команда посіла у чемпіонаті четверте місце з класичного баскетболу та друге місце з баскетболу 3х3.

«За підсумками першого сезону, вважаю, команда продемонструвала чудові результати. Окрім підсумкового четвертого місця чемпіонату Суперліги, СБК «Львів» вийшов у «Фінал Чотирьох» Кубка України, а також став срібним призером чемпіонату з баскетболу  3х3», – розповів президент Львівської федерації баскетболу Роман Іванців.

Додамо, що найсильніші команди чемпіонату: «Київ-Баскет» та «Динамо-НПУ» у цьому сезоні не змогли жодного разу обіграти львівську команду.

 

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