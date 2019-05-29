На Львівщині судитимуть юнака, який обікрав незрячого дідуся

Молодий хлопець, скориставшись тим, що у 80-річного мешканця Кам’янка-Бузького району є проблеми зі зором, поцупив всі його заощадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, 19 березня цього року зловмисник запропонував дідусю купити 6 літрів меду. Маючи проблеми зі зором, пенсіонер сприйняв його за свого внука і впустив у свою квартиру, вказавши, де зберігає гроші.

Лиходій втік із будинку, прихопивши зі собою заощадження пенсіонера – 22 700 гривень. Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 19-річний житель Борислава. Речові докази у нього вилучили.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.