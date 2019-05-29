На Балатон-фесті львів’янам розкажуть, як продукувати менше відходів

Вже цієї суботи, 1 червня, у Львові втретє відбудеться Балатон-фест. Проходитиме він на стадіоні навпроти Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва, що на вул. Лінкольна, 23. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Розпочнеться фестиваль о 15:00 год. і триватиме до 22:00. У програмі – сімейна естафета, майстер-класи, шаховий турнір, спортивні розваги, фуд-зона та концертна програма.

Цікавинкою цьогорічного Балатон-фесту стануть екозаходи, які організовують активісти Zero Waste Lviv. Це, зокрема, майстер-клас із виготовлення вощених серветок (17:00 год., реєстрація – тут), лекція про те, як зменшити кількість відходів (17:00 год.), лекція про компостування органічних відходів (17:30 год.)

Повна програма Балатон-фесту:

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