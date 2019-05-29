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Мешканця Львівщини, який вбив пенсіонерку, хочуть відправити у психлікарню

Наталя Дуляба

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Прокурори скерували до суду клопотання про застосування примусового медичного лікування щодо 54-річного мешканця Радехівщини, якого підозрюють у вбивстві жінки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, інцидент стався 28 березня серед ночі у будинку, де проживали зловмисник і потерпіла.

Чоловік, який страждає хронічним психічним захворюванням, завдав множинні удари по голові та тілу своїй 81-річній тітці. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. За вчинене фігуранту справи загрожує до 15 років тюрми.

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