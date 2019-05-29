Філармнія запрошує на «Весілля»

У рамках 38-го міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» театральний центр «Слово І голоС» представить у Львівській національній філармонії метафоричне дійство «Весілля». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Весілля» – вистава, збудована на традиційних весільних піснях з цілої України. Весілля – це найдавніший живий ритуал, який хранить в собі переміну, тайну переходу в іншу якість – переходу «через Чермноє море» – і є знаком часу, в якому живемо. Весілля – це вічне цвітіння Землі», – йдеться в описі події.

Вистава складається зі старовинних українських весільних пісень, фантастичної сценографії Сергія Савченка та костюмів Оксани Караванської. Цю вишукану фантасмагорію створила режисерка Наталія Половинка.

Концерт стартує 1 червня об 21:00.