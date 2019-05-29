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Данилюк заявив, що із ситуативної кімнати Адміністрації президента зникли сервери із секретною інформацією

Вероніка Рой

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Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Данилюк записав відео, у якому показав ці кімнати і опублікував його у Facebook, передає УП.

 

«Це ситуативна кімната Адміністрації президента. От так вона зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які приєднані до серверів», – сказав він.

За його словами, «все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади».

Він стверджує, що під час нарад дуже часто використовувалась інформація з секретних джерел.

«Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати», – розповів секретар РНБО.

За його словами, ця секретна інформація «мала зберігатися на серверах» у кімнаті, де зараз порожньо.

«Сервери також були вивезені» – додав він і запитав «що сталося із серверами, на яких зберігалася секретна інформація?».

Своєю чергою, прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook написав, що уся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.

«Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише online. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій. До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами», – йдеться у повідомленні Святослава Цеголка.

Олександр Турчинов, який є попередником Данилюка, також відреагував на це відео. Він повідомив, що наведений Олександром Данилюком відеоматеріал про зникнення серверів із секретною інформацією жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України на вулиці Банковій.

«Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі. Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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