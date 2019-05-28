ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО

Вероніка Рой

|

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться на сайті президента.

 

«Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше цю посаду займав Олександр Турчинов.

Як пише УП, раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом. До того у ЗМІ з’являлась інформація щодо того, що Данилюк розглядається Зеленським як кандидат на посаду глави МЗС.

До роботи на держслужбі, він працював у міжнародній консалтинговій компанії “McKinsey&Company” в Лондоні та Москві.

За часів президентства Віктора Януковича Данилюк був його позаштатним радником і очолював Координаційний центр зі впровадження економічних реформ.

Після Революції Гідності Данилюк став членом команди Петра Порошенка, спершу як представник президента в уряді, а згодом – як заступник глави АП.

У 2016 році при формуванні уряду Володимира Гройсмана Данилюку доручили посаду міністра фінансів. На початку червня 2018 року Верховна Рада України звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Фото: РБК-Україна

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...