Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться на сайті президента.

«Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше цю посаду займав Олександр Турчинов.

Як пише УП, раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом. До того у ЗМІ з’являлась інформація щодо того, що Данилюк розглядається Зеленським як кандидат на посаду глави МЗС.

До роботи на держслужбі, він працював у міжнародній консалтинговій компанії “McKinsey&Company” в Лондоні та Москві.

За часів президентства Віктора Януковича Данилюк був його позаштатним радником і очолював Координаційний центр зі впровадження економічних реформ.

Після Революції Гідності Данилюк став членом команди Петра Порошенка, спершу як представник президента в уряді, а згодом – як заступник глави АП.

У 2016 році при формуванні уряду Володимира Гройсмана Данилюку доручили посаду міністра фінансів. На початку червня 2018 року Верховна Рада України звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Фото: РБК-Україна