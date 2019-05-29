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Академію сухопутних військ відвідали експерти з військового капеланства

Вероніка Рой

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Вчора Національної академії завтатала представницька група експертів з військового капеланства Нідерландів та України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

 

Зустрічав гостей начальник військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Під час зустрічі капелани поділились досвідом у сфері духовності.

«У важких умовах збройної боротьби людина завжди шукає істину, звертається до вічних цінностей, звертається до Бога. І саме військовий капелан допомагає воїну знайти відповіді на складні питання духовності. Тож, співпраця між українською армією і військовими капеланами є життєво необхідною», – зауважив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Гості також оглянули музей Академії, де ознайомились із історією нашого навчального закладу, відвідали храм Святого Архистратига Михаїла, поспілкувались із військовим капеланом академії отцем Андрієм Хомишиним, зустрілись із офіцерами та курсантами.

Фото: Академія сухопутних військ

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