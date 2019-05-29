19-річний львів'янин вкрав автомобіль

У Львові 19-річний хлопець вкрав автомобіль у 46-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
У повідомленні сказано, що 27 травня до Залізничного відділу поліції звернувся чоловік, у якого викрали автомобіль «ВАЗ 2106».
Відтак, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування продовжується.
Анастасія Мельник