19-річний львів'янин вкрав автомобіль

У Львові 19-річний хлопець вкрав автомобіль у 46-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У повідомленні сказано, що 27 травня до Залізничного відділу поліції звернувся чоловік, у якого викрали автомобіль «ВАЗ 2106».

Відтак, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування продовжується.