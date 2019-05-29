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19-річний львів'янин вкрав автомобіль

Анастасія Мельник

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У Львові 19-річний хлопець вкрав автомобіль у 46-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У повідомленні сказано, що 27 травня до Залізничного відділу поліції звернувся чоловік, у якого викрали автомобіль «ВАЗ 2106».

Відтак, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).  Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування продовжується.

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