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Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів

Юлія Шпак

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Верховна Рада України звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. За відповідне рішення проголосували 254 депутати. Про це повідомляє Громадське.

 

«Кабмін перетворився на агенство хороших новин. Але варто подивитися на реальність. Ситуація в країні погіршується. І на це треба було звернути увагу. Мені заважали з першого дня роботи в уряді. Ви любите слово скандал. Але я вважаю так: коли ти щось робиш, а тобі не дають цього робити, заважають, тоді треба йти. Україна далі живе, життя триває. Я активна людина і буду рухатися вперед. Я буду і надалі співпрацювати із МВФ, адже співпраця із цим органом є визначальною для реформ в Україні», — зазначив Данилюк перед звільненням.

«Зараз ви будете голосувати щодо моєї відставки. Мені інкримінують те, що я виніс «сор із ізби». Вираз, у якого навіть немає відповідника в українській мові», — сказав Данилюк.

Він також додав, що не бачить нічого протиправного у написаному міжнародним кредиторам України листі.

«Написаний мною лист очевидний, він містить очевидні факти. Зокрема, ДФС має вже більше року повністю ручного керівника, через що реформа служби не проводиться. Ця ситуація є типовою для всіх органів в Україні. Служба пронизана корупцією», — заявив колишній міністр.

В. о. міністра фінансів буде перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

«Мені дуже шкода, що міністр так і не зрозумів причини подання», — заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман коментуючи звільнення Данилюка з посади міністра.

Звільнення Данилюка з посади міністра відбулось після загострення відносин між ним та прем’єром, викликане відмовою назначати нового заступника міністра. 23 травня Данилюк покинув засідання Кабміну, а сам уряд без нього ухвалив низку рішень стосовно міністерства фінансів.

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