Завтра мешканці Личаківського району матимуть проблеми із водопостачанням

Завтра, 29 травня, водопостачання у Личаківський район буде здійснюватися з пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з заміною аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні діаметром 800 мм «Винники — Кривчиці» (в районі с. Лисиничі вул. Квіткова — вул. Тракт Глинянський), завтра, 29 травня, з 08.00 год .до 24.00 год. буде призупинено подачу води в район вулиць: Бігова, Поетична, Переможна, Глиняна, Вовка, Малі Кривчиці, Іванова Гора, Приязна; м. Винники, с, Лисиничі, с. Підбірці. А в Личаківський район буде здійснюватись з пониженим тиском.

Стабільне водопостачання очікується 30 травня з 06.00 год. ранку.