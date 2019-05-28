ОСТАННІ НОВИНИ

Ярмарки солодощів, майстер-класи та квести: як у Львові відзначатимуть День захисту дітей

Вероніка Рой

|

З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей у Львові проведуть низку атракцій та заходів. Серед них — ярмарки солодощів, майстер-класи, квести, екскурсії, спортивні вистави, розваги та багато інших цікавих подій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Велике дитяче свято «Я — супергерой» проведуть в Центрі «Джерело». Атракція відбудеться 6 червня з 10:00 до 12:30 год. Кількість учасників — 500 осіб: діти, молодь, працівники, гості. У межах свята заплановано проведення ярмарки солодощів, флешмобу, святкової ходи навколо Центру, дитячої вистави. Також буде встановлено фотозону, відбудуться уроки гуманності від Клубу «4 лапи», спортивні розваги, 20 майстер-класів для дітей, квест для молоді», — розповіла директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Відзначатимуть День захисту дітей й у Центрі соціальної підтримки для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 30 травня у Центрі відбудеться виставка дитячих малюнків та кондитерський майстер-клас, який завершиться смачним чаюванням зі свіжою випічкою, виготовленою власноруч.

Майстер-клас з виготовлення піци для дітей з інвалідністю організували й працівники міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спільно з піцерією «Дон Карло». Діти власноруч виготовлятимуть та випікатимуть піцу. Завершиться майстер-клас частуванням.

Ще одна цікава атракція — арт-терапевтичний захід «Ми за здорове майбутнє!». Діти розмальовуватимуть еко-сумки, кожна з яких буде унікальною, особливою та неповторною. Відбудеться атракція 3 червня у Львівській центральній дитячій бібліотеці, що на вул. Окуневського, 3.

Крім того, у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з нагоди Дня захисту дітей підготували акцію «Хай завжди буде сонце». Вона відбудеться 31 травня біля Палацу творчості та юнацтва «Галичина». Також діти, з якими працюють фахівці Центру, побувають на екскурсії в «Музеї ідей», відвідають дитячу залізницю «Вітерець» та «Дитячу планету».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...