Ярмарки солодощів, майстер-класи та квести: як у Львові відзначатимуть День захисту дітей

З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей у Львові проведуть низку атракцій та заходів. Серед них — ярмарки солодощів, майстер-класи, квести, екскурсії, спортивні вистави, розваги та багато інших цікавих подій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Велике дитяче свято «Я — супергерой» проведуть в Центрі «Джерело». Атракція відбудеться 6 червня з 10:00 до 12:30 год. Кількість учасників — 500 осіб: діти, молодь, працівники, гості. У межах свята заплановано проведення ярмарки солодощів, флешмобу, святкової ходи навколо Центру, дитячої вистави. Також буде встановлено фотозону, відбудуться уроки гуманності від Клубу «4 лапи», спортивні розваги, 20 майстер-класів для дітей, квест для молоді», — розповіла директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Відзначатимуть День захисту дітей й у Центрі соціальної підтримки для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 30 травня у Центрі відбудеться виставка дитячих малюнків та кондитерський майстер-клас, який завершиться смачним чаюванням зі свіжою випічкою, виготовленою власноруч.

Майстер-клас з виготовлення піци для дітей з інвалідністю організували й працівники міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спільно з піцерією «Дон Карло». Діти власноруч виготовлятимуть та випікатимуть піцу. Завершиться майстер-клас частуванням.

Ще одна цікава атракція — арт-терапевтичний захід «Ми за здорове майбутнє!». Діти розмальовуватимуть еко-сумки, кожна з яких буде унікальною, особливою та неповторною. Відбудеться атракція 3 червня у Львівській центральній дитячій бібліотеці, що на вул. Окуневського, 3.

Крім того, у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з нагоди Дня захисту дітей підготували акцію «Хай завжди буде сонце». Вона відбудеться 31 травня біля Палацу творчості та юнацтва «Галичина». Також діти, з якими працюють фахівці Центру, побувають на екскурсії в «Музеї ідей», відвідають дитячу залізницю «Вітерець» та «Дитячу планету».