У Новому Роздолі чоловік вирощував коноплю на балконі своєї квартири

В Новому Роздолі поліцейські під час обшуку у квартирі місцевого мешканця виявили рослини конопель. Чоловік вирощував на балконі в горщиках 68 рослин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Новороздільського відділення поліції 25 травня під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні раніше судимого 28-річного мешканця виявили 68 рослин, ззовні схожих на коноплі, які він посадив у квітні та вирощував у себе на балконі. Вазони вилучені, рослини скеровані на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу країни (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.