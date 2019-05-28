Судитимуть 16-річного хлопця, який повідомив про замінування однієї зі шкіл на Самбірщині

Судитимуть 16-річного мешканця міста Новий Калинів, що на Самбірщині, який цьогоріч, 8 травня, повідомив про замінування школи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Того дня, близько 9 год. дня, фігурант зателефонував зі свого мобільного на спецлінію оператора «112» Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та повідомив, що місцевий заклад середньої освіти заміновано. На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, вибухо-технічка служба, працівники ДСНС, медики та спеціаліст-кінолог, проте, вибухівки не знайшли», – повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що про замінування однієї зі шкіл у Самбірському районі повідомив десятикласник навчального закладу, який мав писати контрольну роботу і у такий спосіб намагався уникнути цього.

Дії неповнолітнього зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.