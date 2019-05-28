Правоохоронці спіймали на хабарі посадовця однієї з міськрад Львівської області

Сьогодні, 28 травня, правоохоронці затримали при одержанні хабара начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування однієї з міськрад Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

«Начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1,4 тисячі доларів США за сприяння у перемозі на аукціоні щодо надання в оренду земельних ділянок, підписання відповідних договорів оренди з подальшим виготовленням документації на розміщення архітектурних форм», – повідомляють правоохоронці.

Після отримання першої частини хабара в розмірі 700 доларів США чиновник був викритий та затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Зараз проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: поліція