ОСТАННІ НОВИНИ

Правоохоронці спіймали на хабарі посадовця однієї з міськрад Львівської області

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 28 травня, правоохоронці затримали при одержанні хабара начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування однієї з міськрад Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

«Начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1,4 тисячі доларів США  за сприяння у перемозі на аукціоні щодо надання в оренду земельних ділянок, підписання відповідних договорів оренди з подальшим виготовленням документації на розміщення архітектурних форм», – повідомляють правоохоронці.

Після отримання першої частини хабара в розмірі 700 доларів США чиновник був викритий та затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Зараз проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...