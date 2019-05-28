На Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Івана Франка

Сьогодні, 28 травня, виповнюється 103 роки від дня смерті Івана Франка. Відтак, у день роковин на Личаківському кладовищі відбулись поминальні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський разом із представниками громадськості та студентами Львівського національного університету імені Івана Франка поклали квіти до могили Каменяра.

«Ми повинні пам’ятати величну постать Івана Франка, любити Україну і робити на своєму місці усе,щоб ми жили в сильній незалежній квітучій державі», – наголосив, звертаючись до присутніх, Ростислав Замлинський.

Опісля священики відслужили чин панахиди.

Фото: ЛОДА