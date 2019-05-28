На кордоні з Польщею спіймали українця, який намагався незаконно провести 35 тисяч доларів США

Працівники Львівської митниці ДФС спіймали у пункті пропуску «Шегині – Медика» чоловіка, який намагався незаконно перевезти через кордон 35 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Учора ввечері, 27 травня, громадянин України повертався з Республіки Польщі до України через піший перехід пункту пропуску «Шегині – Медика». Для проходження митного контролю обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Так він заявив про відсутність будь-яких товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування або тих, які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

«Під час митного оформлення у працівників управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії виникла підозра, що громадянин може мати приховані товари. Його усно опитали щодо наявності товарів та готівкових коштів, що перевищують норми, встановлені ст. 374 Митного кодексу України, на що громадянин запевнив, що має тільки особисті речі. Однак під час митного огляду речей у наплічнику на дні митники виявили загорнуті у білу непрозору плівку 35 000 доларів США, які не були задекларовані. Кошти громадянин визнав своєю власністю», – розповідають у ДФС.

За цим фактом за ознаками порушення митних правил, передбаченого статтями ч. 1 ст. 483 та ст. 471 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Валюту вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС