Львівські патрульні затримали злочинців, які на площі Ринок побили та пограбували перехожого

Патрульні затримали групу осіб, які побили та пограбували перехожого на площі Ринок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

«Сьогодні вночі екіпаж патрульних 2-го батальйону отримав від диспетчера інформацію, що на площі Ринок трапився грабіж. Потерпілий розповів, що група осіб побили його та забрали 800 євро. Також з нападниками була дівчина, яка забрала мобільний телефон. Патрульні отримали опис злочинців та передали його всім екіпажам. Інспектори почали пошуки та невдовзі виявили на вулиці Гнатюка групу людей, які підпадали під орієнтування. Під час поверхневої перевірки, в одного з чоловіків виявили мобільний телефон тої самої моделі, що і в потерпілого», – повідомляють патрульні.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу.

Фото: патрульна поліція