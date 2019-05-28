Львівські патрульні влаштували погоню за водієм, в автомобілі якого була чимала кількість наркотиків

Вчора у Львові патрульні влаштували погоню за водієм. У автомобілі чоловіка копи виявили чималу кількість наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Під час патрулювання на вулиці Городоцькій, патрульні 1 батальйону побачили транспортний засіб Audi, в якого було пошкоджено передній бампер. Інспектори вирішили зупинити автомобіль та перевірити, чи причетний він до дорожньо-транспортних пригод. Водію надали вимогу про зупинку, проте він її проігнорував, збільшив швидкість та почав втікати.

«Під час погоні, водій Audi здійснював небезпечні маневри, виїжджав на зустрічну смугу, здійснив рух тротуаром, чим створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Зрештою автомобіль зупинився на газоні. Водій вийшов та почав втікати пішки. Патрульні його наздогнали та застосували щодо втікача кайданки. Чоловіка почали розпитувати, для чого він втікав. Особа помітно нервувалася, та плуталася в поясненнях. В інспекторів виникла підозра, що в транспортному засобі можуть бути заборонені предмети чи речовини. Через вікно автомобіля, офіцери побачили, що в салоні лежали багато різних поліетиленових пакетів з білим порошком», – повідомляють патрульні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. В салоні автомобіля була велика кількість пакетів з білою кристалічною та з порошкоподібною речовинами, згортки фольги, ваги, та безліч пустих поліетиленових пакетів. Зі слів 30-річного водія Audi: «Там наркотиків на мільйон гривень». На місці працювали експерти, які вилучили речовини на експертизу.

Водія, який, до речі, вже позбавлений права керування транспортними засобами за нетверезе водіння, доставили до відділу поліції. Справу передали слідчим.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Відео: патрульна поліція

Фото: скріншот з відео патрульної поліції