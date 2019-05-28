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Львів’ян кличуть на масштабний фестиваль «Let’s play»

Вероніка Рой

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2 червня о 16 годині в селі Давидів, що неподалік Львова, відбудеться масштабний фестиваль «Let’s play». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«В рамках події буде офіційно встановлено 2-метрову металеву скульптуру, яка заохочуватиме молодь менше часу проводити із гаджетами, та більше розважатись на свіжому повітрі. Окрім того, на території фестивалю ми запровадимо свою валюту, а усі зібрані кошти передамо на благодійність. Фестиваль Let’s play ми організовуємо вже 4 рік поспіль. Цього року він проходить у рамках проекту «Давай разом», за фінансової підтримки Львівської Освітньої Фундації», – зазначають організатори заходу.

Як розповіла засновниця громадської організації«I am» , яка проводить цей фестиваль, Олена Бортнічук, зараз діти дуже багато часу проводять із своїми девайсами. Цим заходом планується нагадати їм, що активне дозвілля – це теж дуже весело.

«До організації усіх локацій на фестивалі ми залучаємо школярів. Таким чином вони вчаться відповідальності та набираються досвіду, як керівники проектів», – повідомляють організатори.

Як повідомляється, фестиваль буде розділено на кілька цікавих локацій, де кожен може знайти для себе щось цікаве:

  • шалена хімічна лабораторія
  • велетенська гра, де фішками будуть самі діти
  • зона перешкод
  • майстер-клас із стрільби з лука
  • бодіарт
  • вечірка під відкритим небом.

Додамо, що усіх, хто забажає відвідати захід, забезпечать транспортом. Для цього потрібна попередня реєстрація. Аби акредитуватись – зверніться за цими контактами: iam8ngo@gmail.com або за тел. 097 772 75 02.

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