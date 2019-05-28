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До Львова привезли Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері

Вероніка Рой

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До львівського Храму святих мучениць Віри, Надії і Любові та їх Матері Софії УГКЦ, що на вул. Віри, Надії, Любові, 10, привезли Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері. Вона перебуватиме у храмі до 2 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Двері церкви упродовж цього часу будуть відчинені з 07.00 до 20.00 год.

«Вчора, коли ми привезли ікону, ввечері прийшло дуже багато людей. Люди були в храмі десь до 22.30 год. і молилися. Сьогодні люди теж почали приходити з самого ранку. Найбільше, я так бачу, люди приходять після роботи ввечері. Приходять, моляться і ми дуже тішимось, що люди більше моляться. Я дуже би хотів, щоб справді люди відчули присутність Божої сили через ікону Зарваницької Божої Матері, і щоб справді відчули, що Божа Мати є з нами і відчули ті ласки, які кожен потребує. Щоб не просто було зцілення тіла, а й навернення чоловіка до сім’ї, до Бога, батька до дітей, щоб був мир і спокій в родинах, в Україні, в місті і області. Це все дуже важливо.

Протягом того часу, коли ікона буде в нас, двері храму будуть відчинені з 7 ранку до 20 вечора або доти, доки будуть приходити люди», — розповів парох Храму святих мучениць Віри, Надії і Любові отець Андрій Корчагін.

Як розповів отець Андрій, існують офіційно медично підтверджені зцілення від ікони.

«Ця Чудотворна ікона вже була у Львові, навіть одну ніч — у нашому храмі. Тому ми, бачачи потребу в тому, щоб Зарваницька Богородиця знову до нас повернулася, дали запит-прохання, і вона до нас знову приїхала. Наші люди дуже люблять їздити до Зарваниці, молитися там. І тому ми просили, щоб Зарваниця знову повернулася до нас», — зазначив отець Андрій.

Нагадаємо, щороку до Зарваниці відбуваються численні прощі, а найбільша — Всеукраїнська, збирає тисячі людей з різних куточків України та світу. Люди вірять у ласку Божої Матері і просять у неї благословення.

Фото: ЛМР

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