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За ніч патрульні спіймали у Львові чотирьох грабіжників

Наталя Дуляба

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У ніч на 27 травня патрульні спіймали у Львові чотирьох чоловіків, які грабували та били людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Двох рецидивістів інспектори спіймали на просп. Червоної Калини, що на Сихові. Тут троє осіб побили чоловіка, відібрали у нього мобільний телефон, 700 гривень, після чого втекли. Одного зі зловмисників, 22-річного хлопця, затримали. З’ясувалось, що він перебуває під слідством за підозрою у грабежі.

Інший 20-річний хуліган, який «працював» на Сихові, побив та відібрав у чоловіка годинник. Після цього він переховувався в одному з місцевих гуртожитків, де його й знайшли інспектори.

Ще один випадок грабежу стався під ранок на вул. Шота Руставелі. Двоє невідомих силою відібрали у потерпілого iPhone 10. Зловмисників патрульні спіймали на вул. Івана Франка, а один із них під час розмови з інспекторами спробував викинути у кущі вкрадений смартфон.

Всіх зловмисників затримали і доставили в поліцію.

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