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В Україні з’являться наукові ліцеї для школярів, які цікавляться дослідженнями

Вероніка Рой

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Для дітей, які цікавляться наукою та дослідженнями, а також демонструють хист саме до такої роботи, створюватимуть спеціальні наукові ліцеї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти України.

 

Як розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, наукові ліцеї – лише маленький елемент, який забезпечить нові можливості в системі шкільної освіти. У таких закладах діти муситимуть засвоїти як загальний держстандарт, так і стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування як надбудови. Наразі спеціалізований стандарт розробляється МОН та спільнотою освітян.

«Ми маємо дуже талановитих дітей, які вже в ранньому віці демонструють хист та бажання займатися дослідженнями, створювати інноваційні рішення, шукати відповіді на складні запитання. Часто такі школярі швидше засвоюють матеріал, потребують іншого підходу до навчання. Вони є скрізь, адже ні талант, ні допитливість не залежать від місця народження, доходу сім‘ї чи національності. Наше завдання – створити умови, які дозволили б цим дітям навчатися у швидшому темпі та отримувати поглиблені знання», – зазначила Лілія Гриневич.

Наукові ліцеї не матимуть у своїй структурі початкової школи, тобто дітей на навчання у них можна буде відбирати тільки з 5-го класу. Усі учні наукових ліцеїв та ліцеїв-інтернатів отримуватимуть стипендії та безкоштовне харчування. Діти зможуть як підвозитись до закладу, так і отримати місце у гуртожитку та проживати поруч зі школою.

Для школярів, які проживатимуть в ліцеях-інтернатах, буде організовано чотириразове харчування, а для решти – одноразове.

Учні 5-8-х класів отримуватимуть стипендію у розмірі 32% від звичайної академічної стипендії студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, учні 9-х класів – 36%, учні 10-х класів – 40%, а учні 11-12-х класів матимуть 44% академічної стипендії.

Заклад, який захоче отримати статус наукового ліцею, повинен буде пройти жорсткий відбір та засвідчити відповідність критеріям, закріпленим у постанові.

Щоб стати науковим ліцеєм, керівнику закладу загальної середньої освіти необхідно звернутися до Державної служби якості освіти. Після цього ДСЯО проведе позаплановий інституційний аудит і визначить, чи відповідає школа цим критеріям. Останнє слово про перетворення закладу в науковий ліцей буде за засновником закладу, який ним керує. Водночас утворити науковий ліцей у своєму складі зможуть і заклади вищої освіти за рішенням вченої ради.

Наукові ліцеї зможуть:

  • мати структурні підрозділи (окрім дошкільної та початкової освіти);
  • самостійно обирати форми організації освітнього процесу;
  • розробляти та апробовувати нові педагогічні технології, методи та форми навчання;
  • створювати тимчасові (від одного семестру або триместру) науково-дослідницькі класи та/або проектні групи учнів;
  • самостійно обирати форму, зміст та спосіб поточного та підсумкового оцінювання учнів, а також мати власну шкалу оцінювання;
  • провадити освітню діяльність за власними освітніми програмами, зокрема наскрізними (затвердженими Держслужбою якості освіти);
  • мати інклюзивні класи.

Науковий ліцей чи ліцей-інтернат матиме піклувальну або наглядову раду. Вона надаватиме пропозиції та рекомендації закладу, допомагатиме в організації заходів тощо. До ради зможуть входити представники наукових установ, закладів вищої освіти, інноваційних компаній, професійних асоціацій.

 

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