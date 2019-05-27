У центрі Львова на дівчину впав елемент фасаду будинку

Сьогодні, 27 травня, з будинку на пл. Міцкевича, 6/7 на дівчину впав елемент фасаду. Внаслідок інциденту травмовано дівчину, яку з діагнозом струс головного мозку, госпіталізовано у 8-му лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією Галицької районної адміністрації, комунальні служби обстежать фасад будинку на пл. Міцкевича, з якого відпав елемент. Нагадаємо, в будинку на пл. Міцкевича, 6/7 підрядна організація на замовлення управління охорони історичного середовища проводить реставраційні роботи з ремонту даху.

«Будинок, від якого відпав елемент фасаду знаходиться на балансі міста. У цьому будинку на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР проводиться заміна даху. Роботи розпочалися ще минулого року. Будинок в риштуванні. На момент падіння елементу фасаду на місці працювали ремонтні бригади. Тому зараз ми спільно проведемо обстеження фасаду для з’ясування причин падіння», — розповів голова Галицької РА Андрій Зозуля.

Зазначимо, що такі випадки обвалів у центральній частині Львова – непоодинокі. Відтак, Львівський портал поспілкувався із архітектором та волонтером Іваном Щурком, який розповів про проблеми історичного архітектурного середовища міста, які не завжди кидаються в очі пересічним львів’янам. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Оббити не можна реставрувати».

Фото: Варта-1, Ігор Зінкевич