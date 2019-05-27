У мерії нагадують, що під час літніх канікул школярі оплачують проїзд у маршрутках Львова в повному обсязі

У Львові під час літніх канікул, згідно з чинною ухвалою сесії Львівської міської ради, для учнів шкіл призупиняється право безкоштовного проїзду в автобусних маршрутах загального користування. Тобто на час літніх канікул учні в повному обсязі оплачують за проїзд у маршрутках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Водночас, як нагадують в управлінні транспорту ЛМР, право пільгового проїзду для учнів протягом цілого року діє в електротранспорті м. Львова.

«Відповідно до ухвали сесії Львівської міської ради, учні шкіл мають право пільгового (безкоштовного) проїзду на автобусних маршрутах загального користування під час начального періоду, за винятком літніх канікул. Під час літніх канікул учні повинні в повному обсязі оплачувати за проїзд», — нагадав в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Нагадаємо, 19 травня 2018 Львівська міськрада встановила пільгову вартість проїзду у громадському транспорті для дітей шкільного віку. Таким чином дітям шкільного віку надається право на пільговий — безкоштовний проїзд у автобусних маршрутах загального користування, за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах. У електротранспорті м. Львова учні мають право на безкоштовний проїзд протягом цілого року.