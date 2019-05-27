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Троє турків намагались потрапити до Польщі з підробленими паспортами

Вероніка Рой

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На вихідних в пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали трьох турків з підробленими паспортами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Як повідомляється, іноземців затримали під час оформлення на виїзд з України.

«Чоловіки слідували до Польщі в якості пасажирів мікроавтобусу української реєстрації. Під час паспортного контролю інспектор прикордонної служби звернув увагу, що паспортні документи трьох подорожніх було частково підроблено. В ході подальшої поглибленої перевірки документів громадян Туреччини підозри інспектора було підтверджено. Відтак, чоловіків за кордон не пропустили і затримали, а паспортні документи вилучили», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Про виявлення ознак підробки та використання таких документів прикордонники повідомили представників Нацполіції України. За спробу незаконного перетинання держаного кордону України подорожніми  міру відповідальності визначатиме суд. Також іноземців було зобов’язано до примусового повернення до країни походження.

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