Наступного тижня школярів Львова запрошують на дитячу прощу. Програма

Цьогоріч, 3 червня, для школярів проведуть дитячу прощу до Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ, що у Музеї народної архітектури та побуту (вул. Чернеча гора, 1). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Прощу присвятять до Року родини та 150-ліття з дня народження Блаженного Климентія Шептицького. На заході очікують орієнтовно 900 учасників.

Програма прощі:

10:30 — З’їзд учасників прощі до Шевченківського гаю

11:00 — Формування колони та піша хода до храму св. Івана Хрестителя

11:30 — Молебень до Христа Чоловіколюбця. Чин благословення дітей.

12:15−13:15 — Перекус

13:15 — Майданчики (інформативний, спортивний, банси, гаївки)

14:45 — Молитва дітей за Україну

15:00 — Завершення прощі, подячне слово, благословення дітей на добру дорогу.

Контактний телефон: 067 95 07 391.