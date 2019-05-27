«Молокія» запустила новинку – молоко «Відбірне». Фоторепортаж із виробництва

Тернопільська компанія «Молокія» презентувала свою новинку – молоко «Відбірне». Воно є результатом першої в Україні кооперації заводу з фермерськими господарствами, які постачають молоко ґатунку екстра. Львівський портал побував на виробництві та побачив, як виготовляють популярну молочну продукцію.

Для виробництва молока «Відбірного» компанія «Молокія» отримує сировину від чотирьох фермерських господарств: «Дзендзелівське», «Кищенці», «Агропродсервіс» та «Перлина Поділля». Кожен із них постачає молоко екстра-класу.

На «Агропродсервісі» понад 600 корів щороку дають близько 7-8 тонн молока, яке фермери віддають саме на переробку «Молокії», адже вже тривалий час співпрацюють із компанією.

Як розповів заступник директора із тваринництва компанії «Агропродсервіс» Борис Рудюк, якісне і смачне молоко ґатунку екстра можна отримати, дотримуючись двох правил. Перше – не допустити потрапляння ветеринарних препаратів чи будь-яких інших сторонніх домішків у корм, а друге – забезпечити тваринам життя без стресу.

«Лише ці два чинники дозволяють отримати якісне, здорове і солодке молоко екстра-класу. Ми слідкуємо не тільки за загальними показниками здоров’я тварин. Ми також відстежуємо біохімічні показники крові корів, адже лише здорова корова буде давати якісне і смачне молоко. Молоко хворої тварини буде неякісним і небезпечним, особливо для дітей», – наголосив Борис Рудюк.

Молоко вищого ґатунку при спеціальній температурі доставляють із ферми на завод, аби максимально зберегти його свіжість та якість. Вже на виробництві молоко проходить обробку, а завдяки технології Freshmilk воно не змінює свій структурний склад і не втрачає поживних речовин. Відтак молоко «Відбірне» за своїм смаком та ароматом є найбільш наближеним до свіжовидоєного.

Як розповів голова компанії «Молокія» Віталій Ковальчук, молоко «Відбірне» є відображенням чесності перед споживачем, адже на упаковці зображені керівники згаданих чотирьох фермерських господарств. І ставши обличчям кінцевого продукту, вони також несуть персональну відповідальність за нього.

«Ми маємо бути впевнені у своїх партнерах, у тому, що вони будуть лікувати корову лише тими препаратами, які можна визначити, що вони не додадуть нічого зайвого у своє молоко, а корову годуватимуть якісним кормом. Це безпека зовсім іншого рівня, адже молоко «Відбірне» – не просто черговий продукт, а продукт, зроблений із великою скрупульозністю. Це наша можливість показати, шо нам немає чого приховувати. І ці четверо людей не побоялися стати обличчям цього молока, взяти на себе додаткову персональну відповідальність», – підкреслив Віталій Ковальчук.

Також для споживачів підготували інтерактивну екскурсію за лаштунки виробництва. На упаковці «Відбірного» молока розмістили спеціальний QR-код, зісканувавши який, можна потрапити на ферму, дізнатися деталі виробництва й переконатись, що кожна крапля молока «Відбірного» – це результат любові та турботи.

«Відбірне» молоко представлене двома видами жирності – 2,5% та 3,4%, термін його придатності становить 12 діб.