ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини попереджають про грози

Наталя Дуляба

|

Завтра, 28 травня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду, грози та подекуди град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла, місцями грози. Вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 28 градусів. Мінлива хмарність, грози, у деяких районах області – сильні дощі та град. Вітер сягатиме до 20 м/с.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв просять бути обачними на дорозі. Про всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути через негоду, повідомляйте «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...