Мешканців Львівщини попереджають про грози

Завтра, 28 травня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду, грози та подекуди град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла, місцями грози. Вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 28 градусів. Мінлива хмарність, грози, у деяких районах області – сильні дощі та град. Вітер сягатиме до 20 м/с.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв просять бути обачними на дорозі. Про всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути через негоду, повідомляйте «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80.

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