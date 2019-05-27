Маленьких львів’ян кличуть у Шевченківський гай на театральний фестиваль

Вже цими вихідними, 1-2 червня, у Шевченківському гаю відбудеться Фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю», під час якого малеча зможе зустрітися із улюбленими казковими персонажами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Фестиваль приурочений до Дня захисту дітей, його iдея полягає у популяризації української казки – джерела добра та мудрості. Учасниками фестивалю є колективи з різних областей України. Цьогоріч, окрім львівських колективів, участь у фестивалі візьмуть колективи з Києва, Черкас, Тернопільської та Херсонської областей. Для них це хороша нагода познайомитися із культурними традиціями нашого регіону, відчути гостинність Львова та розважитись», – розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Старовинні дерев’яні хати з солом’яними стріхами, елементи інтер’єру та побуту українців, зелень стануть декораціями для відтворення казок. Оцінювати постановки колективів буде компетентне журі, до складу якого входять професійні актори, режисери, педагоги та діячі культури. Після завершення виступів театральних груп – урочисте закриття та нагородження переможців.

Упродовж двох фестивальних днів, окрім вистав, для львів’ян та гостей міста передбачили цілу програму розваг:

дискусії та поради батькам від Академії розвитку особистості «Унікум»;

акторські тренінги для батьків та дітей від театрально-креативної майстерні «Mandragora»;

виставка екзотичних тварин (папуги, плазуни, ссавці) від Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру;

флешмоб складання карти–пазлу «Україна моя вишивана»;

різні майстер-класи.

Організатором «Казки у гаю» є громадська організація «Обереги» за підтримки служби у справах дітей облдержадміністрації та Львівської міської ради.